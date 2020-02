Mainfranken: Pegelstände steigen

In Mainfranken steigen teilweise die Pegel von Bächen und Flüssen an. Während am Main aber noch lange nicht kritische Werte erreicht werden treten kleinere Gewässer teilweise über die Ufer. Die Sinn in Mittelsinn zum Beispiel hat die Hochwasser-Meldestufe 1 überschritten, auch Stufe 2 könnte erreicht werden. Größere Auswirkungen dadurch gibt es aber bislang nicht. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern warnt allgemein in den Landkreisen Würzburg und Main-Spessart vor Ausuferungen und Überschwemmungen. Auch im Kreis Schweinfurt wird erwartet, dass Pegel noch ansteigen.