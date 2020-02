Mainstockheim/ A3: Polizeiauto baut Unfall

Eigentlich wollten sie zu einem Einsatz fahren, dann haben sie selbst einen verursacht. Am frühen Dienstagmorgen hat ein Polizeiauto auf der A3 bei Mainstockheim einen schweren Unfall gebaut. Der Fahrer, ein 22-jähriger Polizist, ist offenbar mit dem Streifenwagen ins linke Bankett geraten, hat die Kontrolle über das Polizeiauto verloren und ist dann in die Mittelleitplanke gekracht. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt, kamen aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Die A3 war in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden komplett gesperrt. Zeitweise gab es zehn Kilometer Rückstau.