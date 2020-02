In Geiselwind ist der erste Storch da – so früh wie noch nie. Wie die Gemeinde mitteilt wurde er bereits am vergangenen Donnerstag (30. Januar) erstmals gesichtet. Ob es sich um den „Stammstorch“ der Gemeinde handelt ist noch unklar. Damit hat sich der Ankunftstermin des Storchs in den letzten Jahren allerdings immer weiter nach vorne verschoben. Im vergangenen Jahr wurde er erstmals am 1. Februar gesichtet, 2018 erst am 23.