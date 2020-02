Schweinfurt: Berufung im Prozess um sexuellen Missbrauch von Kindern

Das Gericht in Schweinfurt muss sich nochmal mit dem Prozess um sexuellen Missbrauch von Kindern befassen. Ein 26-Jähriger hatte im Sommer 2015 in einem Feriencamp in Üchtelhausen Kinder missbraucht. Vergangenen Dienstag wurde er zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Er hat sich laut Gericht dem sexuellen Missbrauch von Kindern in vier Fällen und dem sexuellen Missbrauch von Jugendlichen in drei Fällen schuldig gemacht und zeigte sich geständig. Zudem sah es das Gericht als erwiesen, dass er den höchstpersönlichen Lebensbereich der Opfer durch Bildaufnahmen verletzt hat und sich durch den Besitz von kinderpornographischem Material strafbar gemacht hat.