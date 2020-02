Würzburg: Zehn Bienenvölker gestohlen

Ein Diebesgut der etwas anderen Art hat sich ein Unbekannter in der Zeit vom 25. bis 26. Januar unter den Nagel gerissen. Am Heuchelhof stahl er insgesamt zehn Bienenvölker aus den Stöcken. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Eigentümer gab an, dass die fehlenden Waben fachmännisch entfernt wurden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Seit dem Jahr 2019 ist das schon der achte Fall von Bienendiebstahl in Unterfranken.