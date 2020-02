Frammersbach: Mann droht mit Waffe

In Frammersbach hat am Dienstagmorgen ein Mann eine Frau mit einer Waffe bedroht. Die Frau wollte ihren 5-jährigen Sohn zum Kindergarten bringen als ihr im Treppenhaus der 69-Jähriger mit einer Waffe entgegenkam und sie bedrohte. Die Frau flüchtete mit ihrem Kind zu einem Nachbarn. Dort alarmierte sie die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifenwagen an, sperrte das Haus ab und nahm dem Mann fest. In seiner Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe gefunden. Der Festgenommene kam in eine psychiatrische Klinik.