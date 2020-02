Würzburg: Forderung nach mehr Schutz für das Grundwasser

Das Grundwasser muss besser geschützt werden – diese Forderung hat die neu gegründete Würzburger Initiative „Wasser am Limit“ aufgestellt. Durch die Klimakrise habe sich der Wassermangel in der Region massiv verschärft. Deswegen müsse das Grundwasser vorrangig als Trinkwasser genutzt werden. Durch die Düngung in der Landwirtschaft sei die Nitratbelastung in der Region sehr hoch. Deswegen sei es wichtig, diese zu senken. Des Weiteren dürfe Grundwasser nicht für das Waschen von Kies missbraucht werden, wie dies bereits in Thüngersheim in einem Steinbruch passiert sei. Die Initiative „Wasser am Limit“ hat ihren Forderungskatalog unter anderem an Würzburgs OB Christian Schuchardt, Landrat Eberhard Nuß und an die Regierung von Unterfranken geschickt.