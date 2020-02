Es gibt erneut mehr Unternehmen in Mainfranken - das hat die Industrie und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt bekannt gegeben. So wurden im letzten Jahr 1.100 Firmen neu im Handelsregister eingetragen; dem stehen 849 Löschungen gegenüber. Das bedeutet einen Zuwachs von 251 Unternehmen. Damit liegt das Plus sogar noch höher als im Vorjahr. Die GmbH bleibt beliebteste Rechtsform bei den Firmengründungen. Insgesamt sind in Mainfranken 72.000 Firmen im Handelsregister eingetragen.