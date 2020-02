Würzburg: Es wird wieder eine U18-Wahl geben

Am 15. März findet die Kommunalwahl in Würzburg statt – auch dieses Mal wird es vorab eine U18-Wahl geben. Bereits am 06. März geben Kinder und Jugendliche ihre Stimme für die Kandidaten ab. Der Stadtjugendring richtet in der Stadtbücherei, dem Jugendzentrum in der Zellerau und im Siebold-Gymnasium Wahllokale ein. Weitere Schulen oder Jugendgruppen können auch eines organisieren. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail (e.schiesser@caritas-wuerzburg.org). Alle benötigten Materialien stellt der Stadtjugendring zur Verfügung.