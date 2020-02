Bistum Würzburg: Weiterer finanzieller Sinkflug erwartet

Das Bistum Würzburg muss auch weiter den Gürtel enger schnallen. So gehen die Verantwortlichen davon aus, dass in diesem Jahr 176 Millionen Euro Kirchensteuer fließen – das ist rund eine Million weniger als 2019. Ursachen sind unter anderem die Kirchenaustrittszahlen und die demographische Entwicklung. Insgesamt sieht der Haushaltplan 2020 der Diözese einen Jahresfehlbetrag von 12 Millionen Euro vor. Dieser soll aus Rücklagen gedeckt werden. Wegen der angespannten Finanzlage bleibt der Baustopp bestehen. Bis Mitte 2022 werden nur noch Notmaßnahmen genehmigt. Rund 112 Millionen Euro – das ist die Hälfte der Gesamtausgaben - fließen in die Seelsorge. Weitere 27 Millionen Euro gehen an die Caritas. Auch für die kommenden Jahren sieht es für die Diözese Würzburg finanziell nicht gut aus: Die Experten erwarten einen spürbaren Rückgang der Kirchensteuereinnahmen.