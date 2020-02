Landkreis Würzburg: N-ERGIE hat 2019 3 Millionen in Netze investiert

Der Stromanbieter N-ERGIE hat 2019 über drei Millionen Euro in den Landkreis Würzburg investiert. Der größte Anteil floss in neue Projekte und den Unterhalt des Strom- und Erdgasnetzes. Darunter die Neu- und Umverlegung von Kabeln in Kleinochsenfurt. Investiert wurde auch in Leitungen rund um das Edeka-Gelände und die Höllberghalle in Kürnach. Etwa eine halbe Million bezahlte der Stromanbieter für die Umstellung von freiliegenden Kabeln auf Erdkabel, beispielsweise in Ochsenfurt oder Bieberehren. Insgesamt investierte die N-ERGIE 2019 119 Millionen Euro in ihre Strom- und Erdgasnetze.