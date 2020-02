Unterfranken/Thüringen: Reaktionen zur Wahl Kemmerichs

Nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen fallen die Reaktionen in Mainfranken eindeutig aus. Die Wahl Kemmerichs mit Stimmen der FDP, der CDU und der AfD sorgt für heftige Diskussionen. Lediglich der Kitzinger AfD-Landtagsabgeordnete Christian Klingen spricht von einem Erfolg. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Würzburger Josef Schuster, zeigte sich entsetzt. Die Liberalen in Thüringen verließen damit den Konsens der demokratischen Parteien, nicht mit der AfD zusammen zu arbeiten oder auf deren Unterstützung zu zählen. Der Würzburger FDP-Bundestagsabgeordnete Andrew Ullmann äußerte sich im Namen der Stadt-FDP. Er spricht sich für Neuwahlen aus, sollte sein Parteikollege Kemmerich nicht zeitnah eine stabile Regierung unter konsequentem Ausschluss der AfD zustande bringen. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt, der selbst ja CDU-Mitglied ist, stellt sich hinter die Forderung der Bundes-CDU nach Neuwahlen. Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen, so der OB bei Facebook. Kritik musste die unterfränkische Digitalministerin Dorothee Bär (CSU) einstecken. Sie hatte Kemmerich bei Twitter zur Wahl zum Ministerpräsidenten gratuliert. Nach Kritik an diesem Tweet löschte sie ihn wieder. Kemmerich war am Mittwoch völlig überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt worden, nachdem der bisherige Ministerpräsident Ramelow (Linke) in drei Wahlgängen gescheitert war. Die FDP hatte nur haarscharf überhaupt den Einzug in den Thüringer Landtag geschafft. Kemmerich wurde mit den Stimmen seiner Partei sowie von CDU und AfD gewählt. Kemmerich kündigte an, er wolle eine Minderheitsregierung aus FDP, CDU, Grüne und SPD aufbauen – Grüne und SPD erteilten dem aber bereits eine Absage.