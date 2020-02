Höchberg: Autos gehen in Flammen auf

Am Mittwoch sind in Höchberg zwei PKW ausgebrannt. Eine Autofahrerin war am Vormittag durch den Ort unterwegs, als es aus dem Motorraum plötzlich stark qualmte. Sekunden später schlugen bereits Flammen unter der Motorhaube hervor. Die Frau und ihre Beifahrerin konnten sich glücklicherweise unverletzt aus dem Auto retten. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Höchberg war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, konnte aber nicht verhindern, dass der PKW und ein daneben geparktes Auto komplett ausbrannten.