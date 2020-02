Unterfranken: Auch 2020 drohen Streiks

In Unterfranken könnten auch 2020 wieder Streiks drohen. Denn einige Tarifverhandlungen stehen an. Das hat der Deutsche Gewerkschaftsbund Unterfranken am Donnerstag mitgeteilt. In den kommenden Monaten wird beispielsweise in der Metallbranche der Lohn verhandelt. Ver.di kämpft im Frühjahr für einen Tarifvertrag in der Pflege. Die IG Bau Franken will für die Mitarbeiter im Baugewerbe erreichen, dass auch Fahrten zu Baustellen bezahlt werden. Bäcker sollen laut Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten grundsätzlich 150 Euro mehr pro Monat im Geldbeutel haben. Bei den Tarifverhandlungen gehe es auch in diesem Jahr darum den Arbeitenden mehr Geld zu sichern. In Betrieben, denen es wirtschaftlich nicht gut geht, sollen Arbeitsplätze und Einkommen gesichert werden. Mit den neuen Tarifverträgen dürfen Arbeitnehmer immer öfter wählen, ob sie mehr Urlaub oder mehr Geld haben wollen. Der Großteil entscheidet sich laut DGB für mehr Urlaub, um sich zu Hause zu erholen.

Weitere Bilder zur Meldung: