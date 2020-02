Geldersheim: Brutale Prügelei in Ankereinrichtung

Bei einer brutalen Schlägerei in einer Ankereinrichtung in Geldersheim ist am späten Dienstagabend ein junger Mann schwer verletzt worden. Mehrere Männer hatten den Zwanzigjährigen attackiert und auch nicht von dem ihm abgelassen, als er am Boden lag. Der Algerier erlitt Verletzungen im Gesicht. Ein 35-Jähriger, der dem Opfer zu Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls angegriffen und am Oberkörper verletzt. Die Kripo hat inzwischen vier Tatverdächtige aus Somalia ermittelt. Die Männer im Alter zwischen 18 und 33 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Gegen einen von Ihnen wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, gegen die drei anderen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.