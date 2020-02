Das Uniklinikum Würzburg hat eine neue Notaufnahme in der Kinderklinik. Sie ist am Donnerstag eingeweiht worden. Nach über einem Jahr Bauzeit ist die neue Notaufnahme aber schon seit Anfang des Jahres rund um die Uhr in Betrieb. Sie ist deutlich größer als die alte: Fast acht Mal so viel Platz gibt es dort jetzt. Der Neubau war aufgrund baulicher und hygienischer Mängel notwendig, so das Uniklinikum. Der Bau hat insgesamt 1,7 Millionen Euro gekostet.