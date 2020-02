Unterfranken: Rund 101.000 Euro für Digitales Rathaus

Das bayerische Staatsministerium will die Digitalisierung der Gemeinde- und Stadtverwaltungen vorantreiben und hat dazu erste Förderbescheide an die Gemeinden übergeben. Insgesamt gehen rund 101.000 Euro im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitales Rathaus“ nach Unterfranken. So erhält unter anderem die Stadt Lohr rund 15.500 Euro, die Gemeinde Waldbüttelbrunn gut 5.500. Über das Digitale Rathaus soll die Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung vereinfacht werden. So können der neue Führerschein oder auch der neue Wohnsitz mit wenigen Klicks online erledigt werden.