Die Mainfähre in Wipfeld fährt wieder. Das hat die Gemeinde mitgeteilt. Der Betrieb war am Mittwoch wegen erhöhten Pegels auf dem Main eingestellt worden. Inzwischen ist der Pegel aber wieder gesunken. Bereits seit Dienstag ist die Mainfähre in Fahr außer Betrieb, das bleibt sie auch weiterhin. Wann sie wieder fährt ist nach Auskunft der Stadt Volkach noch unklar.