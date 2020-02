Würzburg: Bau des Nautilands teurer als geplant

Der Bau des neuen Nautilands in Würzburg hat knapp sieben Millionen Euro mehr gekostet als geplant. Gründe seien unter anderem Mehrkosten für den Abbruch des alten Gebäudes. Zudem sind laut Betreiber die kalkulierten Kosten weit von den eigentlichen Baukosten abgewichen. Das liege an vollen Auftragsbüchern und damit gestiegenen Arbeitskosten der Unternehmen. Insgesamt habe der Bau des Freizeitbades und der Parkplatz um das Gelände 34 Millionen Euro gekostet. Das neue Nautiland zieht mehr Besucher an als das alte, so der Betreiber. Im Januar waren demnach etwa 26.000 Menschen im Schwimmbad. Das seien um die 45 Prozent mehr als im Januar des Vorjahres. Damals waren auch Schulklassen zum Schwimmunterricht gekommen. Der startet im neuen Nautiland erst in den nächsten Monaten.