Marktheidenfeld: Mögliche Nachnutzung des Krankenhauses

Für das Krankenhaus Marktheidenfeld gibt es eine mögliche Nachnutzung. Die Krankenkasse DAK hat großes Interesse, dort ein regionales Pflege-Kompetenzzentrum einzurichten. Das wurde am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. In diesem Zentrum soll unter anderem stationäre und ambulante Pflege sowie medizinische Versorgung angeboten werden. Eine solche Einrichtung gibt es bereits in niedersächsischen Nordhorn – Marktheidenfeld wäre die erste in Bayern. Eine endgültige Entscheidung trifft der Kreistag Main-Spessart.