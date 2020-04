Würzburg: 37. Ostermarsch findet digital statt

Auch während der Corona-Pandemie findet der Ostermarsch am kommenden Samstag in Würzburg statt. Allerdings nur digital. Auf den Websiten und Social Media-Kanälen der beteiligten Gruppierungen werden dann verschiedene Beiträge geteilt. Dazu zählen beispielsweise Fridays For Future, Greenpeace und der Deutsche Gewerkschaftsbund. Der virtuelle Ostermarsch dreht sich diesmal um das Thema „Militarisierung tötet Mensch und Umwelt.“ Die Initiatoren fordern unter anderem den Rüstungsexport zu stoppen, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen und Auslandseinsätze der Bundeswehr zu unterbinden. Der Ostermarsch findet jedes Jahr am Ostersamstag statt. Normalerweise ziehen dann um die 100 Anhänger durch Würzburgs Innenstadt.