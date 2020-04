Mainfranken: Immobilienpreise steigen weiter

Die Immobilienpreise in Mainfranken sind auch im Vorjahr weiter gestiegen. Das geht aus dem „Postbank Wohnatlas 2020“ hervor. Dieser wurde jetzt veröffentlicht. Am stärksten sind demnach die Kaufpreise für Wohneigentum im Landkreis Kitzingen in die Höhe geschossen. Laut Studie kostet der Quadratmeter dort fast 26,8 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Am geringsten war der Preisanstieg im Landkreis Main-Spessart. Hier ist der Quadratmeterpreis für Wohneigentum um etwa ein Prozent gestiegen. Stadt und Landkreis Würzburg landen im Mittelfeld. Dort ist der Quadratmeter für eigene Immobilien im vergangenen Jahr um 8,3, beziehungsweise knapp 8,4 Prozent, teurer geworden. Trotzdem kostet Wohneigentum hier immer noch mehr als im Rest Mainfrankens. In mehr als 90 Prozent der Landkreise und Kreisfreien Städte sind laut „Postbank Wohnatlas 2020“ die Kaufpreise im vergangenen Jahr gestiegen. Gründe hierfür sind laut Studie niedrige Zinsen, große Nachfrage und knappes Wohnangebot.