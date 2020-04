Zell: Bauarbeiten an Kreuzung Hettstadter Steige

Mehr Zeit als sonst brauchen Berufspendler am Dienstag, wenn sie über die Hettstadter Steige nach Würzburg wollen. Das staatliche Bauamt muss an der Kreuzung am Zeller Bock Reparaturen durchführen. Dort hat sich der Asphalt verschoben und muss begradigt werden. Der Verkehr wird mit Baustellenampeln an der Stelle vorbei geleitet: Da immer nur eine der drei Richtungen „grün“ bekommt, kann es zu Staus kommen. Das staatliche Bauamt bittet die Autofahrer um erhöhte Vorsicht im Kreuzungsbereich. Bis Dienstagabend sollen die Arbeiten beendet sein.