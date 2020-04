Würzburg: Informationsplattform zu sozialen Einrichtungen online

Mit wem kann ich sprechen, wenn es wegen der Ausgangsbeschränkung zu Stress in der Familie kommt? Wie bekomme ich im Moment Kontakt zu sozialen Einrichtungen? Oder wie kann ich die lokalen Händler aktuell bestmöglich unterstützen? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die Stadt Würzburg: Sie hat jetzt wegen der Corona-Krise ihr Online-Angebot deutlich ausgebaut. Unter der Adresse www.wuerzburg.de/redenhilft gibt es Informationen zu Beratungsstellen und weitere Unterstützungsangebote. Hilfesuchende können dort Kontakt mit Fachpersonal aufnehmen, das unter anderem hilft, wenn der Stress mit dem Partner oder den Kindern zu Hause zu groß wird. Trotz Corona-Pandemie arbeiten auch viele soziale Einrichtungen in Würzburg weiter. Persönlicher Kontakt ist im Moment zwar nicht möglich, über andere Wege sind die Einrichtungen aber erreichbar. Wie und welche genau, hat die Stadt Würzburg unter www.wuerzburg.de/hilfsangebote auf der Informationsplattform #wirsindfürsieda zusammengefasst. Einrichtungen, die dort noch nicht gelistet sind, können sich an den Koordinator des Sozialreferats, unter steffen.deeg@stadt.wuerzburg.de, wenden. Und: Die Stadt gibt auch ausführliche Informationen darüber, welche Geschäfte aktuell geöffnet haben beziehungsweise wie die Bürger an lokale Produkte der Händler kommen. Unter dem Stichwort „Support your local“ gibt es eine entsprechende Übersicht auf www.wuerzburg.de/unternehmen/stadtmarketing/supportyourlocal/index.html.