Schweinfurt: Gesundheitsamt sucht medizinisches Personal

Zur Bewältigung der anfallenden Aufgaben in der Corona-Krise sucht das Gesundheitsamt Schweinfurt dringend medizinisches Personal. Deshalb ruft die Behörde Mediziner und Medizinstudenten dazu auf, sich zu melden. Besetzt werden Vollzeit und Teilzeitstellen. Interessierte können sich an das Landratsamt Schweinfurt per E-Mail an ute.schoenbach@lrasw.de oder anette.schmee@lrasw.de wenden. In der Mail sollen der Ausbildungsstand oder Vorkenntnisse, die Kontaktdaten und die zeitliche Verfügbarkeit mitgeteilt werden.