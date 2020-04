Unterfranken: Grüne fordern Notbetreuung für schwerbehinderte Kinder

Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Ausgangsbeschränkungen stellen viele Menschen vor große Herausforderungen im Alltag. Das gilt besonders für die Angehörigen schwerbehinderter Kinder. Die unterfränkischen Abgeordneten der Grünen appellieren deshalb an die bayerische Staatsregierung, eine Notbetreuung einzurichten – für schwerbehinderte Kinder, deren Eltern nicht in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Nach mehr als zwei Wochen, in denen diese Kinder zu Hause betreut wurden, seien die betroffenen Familien am Rande ihrer Kräfte, heißt es in einem offenen Brief. Sie müssten sich nicht nur um ihre behinderten Kinder kümmern, sondern auch ihre Berufe stemmen und in vielen Fällen Geschwisterkinder mitbetreuen. Alternative häusliche Betreuungen durch Pfleger, Großeltern oder andere Verwandte seien wegen der Ausgangsbeschränkungen derzeit nicht möglich. Die Abgeordneten erklären, mit intensiven Vorsichtsmaßnahmen wie unter anderem Betreuung der Kinder in kleinen Gruppen in verschiedenen Räumen und ausreichender Desinfektion wäre es denkbar, die Arbeit in den heilpädagogischen Förderstätten wiederaufzunehmen. Außerdem müsste es möglich gemacht werden, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung ihre dringend benötigten Therapien wieder in Anspruch nehmen könnten.