Unterfranken: Corona-Schutzarusrüstung ist weiter knapp

In der Region ist Corona-Schutzausrüstung weiter Mangelware. Das hat die Regierung von Unterfranken auf Anfrage mitgeteilt. Derzeit geht es demnach vor allem darum den kurzfristigen Bedarf im Tagesgeschäft zu decken. Verfügbare Masken und Kittel werden vorrangig dort verteilt, wo sie am dringendsten gebraucht werden – beispielsweise in Einrichtungen in denen es besonders viele Corona-Infizierte gibt. Hoffnung auf Entspannung der Situation bestehe aber, da aktuell der Freistaat, regionale Unternehmen und Privatpersonen mit der Eigenproduktion von Masken und Kitteln beginnen. In Unterfranken sind laut Regierung auch schon erste Schutzartikel von Bund und Freistaat angekommen. Sie werden über die Katastrophenschutzbehörden verteilt.