Unterfranken: Bürger auf internationalen Anlagebetrug reingefallen

Die Kriminalpolizei Würzburg und die Bamberger Zentralstelle Cybercrime haben zusammen mit internationalen Kollegen vergangene Woche zwei Betrügerbanden hochgenommen. Diese sollen europaweit tausende Menschen um Anlagen im Wert von mehr als 100 Millionen Euro gebracht haben. Getäuscht wurden auch Personen aus Unterfranken. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mitgeteilt. Eine der ersten Anzeigen sei sogar aus Würzburg gekommen. Deshalb habe die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Unterfranken am Fall mitgearbeitet. Vergangenen Donnerstag wurden in verschiedenen Ländern neun Verdächtige festgenommen, zahlreiche Objekte durchsucht und knapp 2,5 Millionen Euro in Deutschland beschlagnahmt. Die Betrügerbanden sollen Privatanleger online auf sogenannten Cybertrading-Plattformen dazu gebracht haben nach und nach immer mehr Geld zu investieren. Scheinfirmen hätten dafür Konten zur Verfügung gestellt. Und auch vermeintliche Call-Center halfen wohl bei der Verschleierung des Betrugs. Den Anlegern wurden Gewinne vorgegaukelt, die es aber nie gab. Allein bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern sind demnach hunderte Anzeigen von Geschädigten eingegangen. Sie waren beispielsweise auf den Plattformen XTraderFX, Cryptopoint oder SafeMarkets unterwegs. Wie viele Personen tatsächlich betrogen wurden ist unklar, da viele ihren Geldverlust wohl dem Anlagerisiko zugeschrieben haben, so die Staatsanwaltschaft Bamberg. ​