Würzburg: Entwässerungsbetrieb warnt - keine Klopapier-Hamsterkäufe!

Schon seit Wochen hamstern die Deutschen wegen der Corona-Krise vor allem eines: Toilettenpapier. Das ist nicht nur unnötig, sondern kann unter Umständen große Probleme verursachen, warnt jetzt der Würzburger Entwässerungsbetrieb. Denn wenn jemand kein Klopapier mehr kaufen kann und deshalb stattdessen Taschentücher, Küchenpapier oder Feuchttücher verwendet, kann das zu Verstopfungen in Wohnung, Haus oder sogar im Abwassernetz führen. Denn diese Klopapier-Alternativen bestehen aus sogenanntem „nassfesten“ Papier, das sich nicht auflösen kann. Die Tücher müssen also aufwändig aus dem Abwasser gefischt werden. Da wegen der aktuellen Situation aber auch in den Kläranlagen nur im Notbetrieb gearbeitet wird, ist das kaum zu bewältigen. Wer also Toilettenpapier hamstere, sorge dafür, dass die Kläranlagen unter Umständen nicht mehr richtig funktionieren, so die Leiterin des Würzburger Kanalbetriebs, Christine Neuland. Sie könnten dann nicht mehr ihre volle Reinigungsleistung erbringen – und das würde zum Desaster für die Umwelt. Sie erklärt aber auch: Aktuell funktioniert in Würzburg alles ordnungsgemäß. In anderen Regionen Deutschlands, beispielsweise in Baden-Württemberg, stünden die ersten Kläranlagen wegen der Klopapier-Hamsterkäufe aber bereits vor großen Problemen.