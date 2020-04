Kitzingen: Pfefferspray löst Räumung eines Einkaufszentrums aus

​Ein Pfefferspray war in Kitzingen am Dienstagmittag Auslöser für die Räumung eines Einkaufszentrums in der Marktbreiter Straße. Zuvor hatte ein noch unbekannter Mann mit dem Spray hantiert. Kurz darauf klagten insgesamt 14 Besucher über Atemwegsreizungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an und begleiteten alle kontrolliert aus dem Gebäude. Die Beamten ermittelten unterdessen den Grund für den Gasaustritt. Überwachungsbilder zeigten einen Unbekannten mit Pfefferspray. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann soll sich bei der Polizei unter 09321/1410 melden. Das Einkaufszentrum wurde kurz belüftet und dann wieder freigegeben.