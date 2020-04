Würzburg: Juristische Fakultät beantwortet Corona-Fragen

Bei Unternehmen und Bürgern sind rund um die Corona-Krise und ihre Folgen noch Fragen offen. Hier will die juristische Fakultät der Uni Würzburg Abhilfe schaffen – mit der frei zugänglichen Internet-Seite www.wir-helfen-bayern.de . Ein Team rund um Jura-Professorin Inge Scherer beantwortet dort häufig gestellte Fragen. Jeder kann Fragen online einreichen, die werden dann in Kategorien eingeteilt, priorisiert und dann beantwortet. Erste Antworten werden aktuell schon geliefert, beispielsweise wie es mit dem Aussetzen der Miete wegen Corona aussieht. Den Anstoß zur Einrichtung der Seite habe die immer größer werdende Zahl an Anfragen gegeben, die den Lehrstuhl seit Beginn der Corona Krise erreicht hätten. Die Website sei eine Möglichkeit, die Fragen zu bündeln und die Antworten Vielen zur Verfügung zu stellen. Die Initiatoren bitten Bürger und Unternehmen deshalb, auch weiter ihre Fragen rund um Corona und die Folgen einzureichen.

Weiterführende Links zur Meldung:

https://wir-helfen-bayern.de/