Würzburg: Kinderporno-Prozess geht nach Corona-Zwangspause weiter

Nach einer Corona-Zwangspause geht der Kinderporno-Prozess in Würzburg weiter. Am Mittwoch sollen dort zwei Gutachten vorgetragen werden. Dabei handelt es sich um ein psychiatrisches Gutachten des Angeklagten, das die Verteidigung erst nicht freigeben wollte und ein Gutachten über die missbrauchten Kinder. Zudem soll eine Ermittlungsbeamtin der Polizei aussagen. Am letzten Verhandlungstag Ende März wurde noch beschlossen, den Kinderporno-Prozess wegen der Corona-Krise zu beschleunigen, ein Urteil hätte vor Ostern fallen sollen. Dann musste aber ein Verfahrensbeteiligter unter Quarantäne und der Prozess wurde ausgebremst. Zu Prozessauftakt hatte der angeklagte 38-jährige Logopäde gestanden. Ihm wird vorgeworfen behinderte Jungen im Kindergartenalter missbraucht zu haben und Aufnahmen davon ins Internet gestellt zu haben. An früheren Verhandlungstagen hatten schon Eltern von betroffenen Kindern vor Gericht Angaben gemacht. Der Ehemann des Angeklagten verweigerte die Aussage.