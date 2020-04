Kitzingen: Verdächtiger nach Pfefferspray-Einsatz ermittelt

Durch Pfefferspray waren am Dienstagnachmittag 14 Kunden eines Kitzinger Einkaufsmarktes verletzt worden. Noch am Abend konnte die Polizei den Verursacher identifizieren, einen 53 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Kitzingen. Der Mann hatte offenbar Leergut abgegeben, in einer seiner Taschen befand sich dabei wohl auch das Pfefferspray. Dessen Außenhülle war dabei offenbar beschädigt worden - der Mann warf das Pfefferspray ein einen Mülleimer. Von dort aus verbreitete sich das Reizgas im gesamten Supermarkt. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern aber noch an. Weil der Grund für den Gasaustritt zunächst unklar war, waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem größeren Aufgebot zu dem Einkaufsmarkt gekommen und hatten ihn vorübergehend geräumt. Nachdem gründlich gelüftet worden war, konnte der Markt aber wenig später wieder öffnen.