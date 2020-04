Unterfranken: Luft-Streife gegen Waldbrände angeordnet

Erst seit vergangener Woche steht die Luftbeobachtung gegen Waldbrände in Unterfranken wieder bereit – bereits über die Osterfeiertage sollen die Luftbeobachter über der Region Streife fliegen. Das hat die Regierung von Unterfranken angeordnet. Es sei vermehrt mit Menschen zu rechnen die unterwegs sind, heißt es in einer Mitteilung der Regierung, deshalb steige auch die Gefahr von Bränden in Wäldern oder auf Wiesen. Die vier Flugzeuge sind auf mehreren Routen unterwegs und starten unter anderem in Hettstadt und Schweinfurt. Bereits am vergangenen Wochenende war es zu einem Waldbrand bei Kreuzwertheim gekommen. Hier hatten Unbekannte unerlaubt an einem Lagerfeuer gegrillt – das ist alleine schon wegen der aktuell gültigen Ausgangsbeschränkung verboten. Über die Ostertage gilt in Teilen Unterfrankens Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5. Neben warmen Temperaturen und Sonnenschein ist vor allem der ausbleibende Regen Hauptursache für die Waldbrandgefahr.