Mainfranken: Ostern feiern trotz Corona - Kirchen sind kreativ

Ostern fällt dieses Jahr nicht aus – trotz Corona. Das hat der Würzburger Bischof Franz Jung kurz vor dem wichtigsten Fest der Christenheit nochmal betont. So wird er wie gewohnt die Gottesdienste der Kar- und Ostertage im Würzburger Kiliansdom feiern. Und die Gläubigen können das von zu Hause aus mitverfolgen und sogar eigene Fürbitten einbringen. Denn das Bistum überträgt alle Gottesdienste live, unter anderem auf seinem Facebook- und YouTube-Kanal. Über einen Live-Chat können sich die Menschen zu Hause direkt einbringen. Einzelne katholische und evangelische Gemeinden in der Region schließen sich an und streamen ihre Ostergottesdienste ebenfalls im Netz, darunter Kitzingen, Lohr, Obernbreit, Burgsinn, Thüngersheim und Schonungen. In Corona-Zeiten ist es außerdem möglich, online mit den Benediktiner-Mönchen der Abtei Münsterschwarzach Ostern zu feiern. Sie übertragen ihre Stundengebete und Gottesdienste live auf ihrer Homepage. Und auch kindgerechte Ostergottesdienste gibt es im Internet: So hat beispielsweise der Lohrer Pfarrer Sven Johannsen eine Osterandacht speziell für Grundschüler aufgezeichnet. Hier findet ihr die Osterangebote im Internet: Gottesdienste mit Bischof Franz Jung im Kiliansdom (live auf dem Facebook- und YouTube-Kanals des Bistums Würzburg): - Gründonnerstag um 19 Uhr - Karfreitag um 15 Uhr - Osternacht am Samstag um 21 Uhr - Ostersonntag um 10 Uhr - Ostermontag um 10 Uhr Osterandacht für Grundschüler: Jederzeit abrufbar unter https://www.pg-12-apostel.de/aktuelles/nachrichten/video-f%C3%BCr-kinder-der-weg-durch-die-heilige-woche. Stundengebete und Gottesdienste der Benediktiner-Mönche der Abtei Münsterschwarzach: https://www.abtei-muensterschwarzach.de/beten/gottesdienste/gottesdienste-live Evangelische Gottesdienste aus dem Dekanat Kitzingen: http://www.kitzingen-evangelisch.de/ostern-f%C3%A4llt-nicht-aus Evangelische Gottesdienste aus dem Dekanat Lohr: https://www.youtube.com/channel/UCpa7v437xaiggiwyaZ6wJWg/videos