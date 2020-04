Würzburg: Zeugen gesucht nach Streit mit Messer

Nach einem Streit mit einem Messer in der Wittelsbacher Straße sucht die Würzburger Polizei nach Zeugen. Am Dienstagabend war dort 65-Jähriger beim Betreten der Sparkassen-Filiale von einem 53-Jährigen beschimpft worden. Als der Bankkunde das Gebäude wenige Minuten später wieder verließ, wurde er erneut verbal attackiert. Schließlich soll der 53-Jährige ein Messer gezückt und den 65-Jährigen damit bedroht haben. Dieser stieg in sein Auto und alarmierte die Polizei, die den mutmaßlichen Angreifer noch vor Ort antraf. Um den Sachverhalt zu klären, suchen die Beamten jetzt zwei Zeugen, die sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben sollen. Es handelt sich hierbei um einen Mann und eine Frau zwischen 18 und 25 Jahren. Sie und mögliche weitere Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 melden.