Würzburg: Intendant des Mainfrankentheaters erneut im Stadtrat

Der Fall des Intendanten des Mainfrankentheaters beschäftigt am Donnerstag noch einmal den Würzburger Stadtrat. Dieser hatte in der letzten Sitzung mit einer Stimme Mehrheit beschlossen, den Vertrag von Markus Trabusch nicht zu verlängern. Die SPD-Fraktion will mit einem Dringlichkeitsantrag diese Entscheidung rückgängig machen. Zur Begründung heißt es, bei der Abstimmung habe es einen Fehler gegeben: Einer der Mitglieder habe versehentlich falsch abgestimmt. Die Verwaltung sieht das anders und verweist auf die Aufzeichnungen des Sitzungsprotokolls. Der Vorgang liegt jetzt auch bei der Regierung von Unterfranken zur Überprüfung. Zudem wird sich der Stadtrat mit den neuen Eintrittspreisen des Mainfrankentheaters beschäftigen – diese bleiben teils stabil, teilweise mussten wegen der neuen Ausweichspielstätte „Theaterfabrik Blaue Halle“ in der Dürrbachau neue Kategorien eingeführt werden. Bislang kostete beispielsweise beim Musiktheater die billigste Karte im Mainfrankentheater 22 Euro; in der Blauen Halle liegt sie ab der Spielzeit 20/21 bei 28 Euro.