Würzburg: Wohnbau-Förderungsprogramm im Stadtrat

Die Stadt Würzburg will ein kommunales Wohnungsbauförderungsprogramm auf die Beine stellen. Darüber berät am Donnerstagnachmittag der Stadtrat. Das Programm soll das Ziel verfolgen, preiswerten Miet- und Eigentumswohnraum in Würzburg zu schaffen. Seit Jahren gibt es in der Stadt einen Mangel an bezahlbaren Wohnraum. Darüber hinaus geht es in der Sitzung des Stadtrates um die Verkehrsüberwachung in der Fußgängerzone. So ist geplant, dass Stadt und Polizei gemeinsam fünf Radverkehrskontrollen pro Quartal durchführen – im zweiten Halbjahr 2019 war dies bereits an 23 Tagen passiert.