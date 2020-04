Würzburg: Inhabergeführte Geschäfte in der Krise

Rund 15 bis 20 Prozent der inhabergeführten Betriebe in Würzburg werden durch Corona in den Ruin getrieben – das ist die Befürchtung des Marketingvereins Würzburg macht Spaß. Besonders hart treffe es dabei voraussichtlich Gastronomie und Hotellerie – hier werde wohl jedes fünfte Unternehmen den Gang in die Insolvenz antreten müssen. Je länger die Ausgangsbeschränkungen andauern, desto prekärer werde die Lage für die heimischen Unternehmen, so die Voraussage von WümS. Man rechne allerdings auch damit, dass mit der Aufhebung der Beschränkungen das Konsumbedürfnis der Würzburger sehr groß sei. Das sei eine Chance für die Geschäfte und Betriebe in der Stadt.