Main-Spessart: GroÃŸe SolidaritÃ¤t beim Blutspenden

Blutspenden können Leben retten – und sind deshalb auch während der Corona-Pandemie enorm wichtig. Daran erinnert jetzt der BRK Kreisverband Main-Spessart – und richtet sich zeitgleich mit einem großen Lob an die Bürger in der Region. In Erlenbach, Burgsinn, Arnstein, Zellingen und Retzstadt gab es in den letzten 14 Tagen die Möglichkeit, Blut zu spenden. Und knapp 700 Menschen kamen, um zu helfen, darunter 57 Erstspender. 630 Konserven konnten gewonnen werden. Die Blutspenden sind unter anderem in der Krebstherapie wichtig, aber auch bei Transplantationen und der Versorgung von Unfallopfern. Da Blutkonserven nur 42 Tage haltbar sind, ist regelmäßiges Blutspenden wichtig. Und das ist auch während der Corona-Krise erlaubt, Blutspenden fällt nicht unter die Ausgangsbeschränkungen und gilt nicht als Veranstaltung. Laut BRK besteht hier kein erhöhtes Ansteckungsrisiko. So wurden beispielsweise die Abstände zwischen den Entnahmeliegen deutlich erhöht. Außerdem darf sich jeweils nur eine bestimmte Anzahl an Spendern gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten. Und: bei den Blutspenden im Landkreis Main-Spessart wurde bei jedem Spender vor Beginn die Temperatur gemessen. Das BRK appelliert auch weiter an die Menschen, gerade auch in der jetzigen Zeit zum Blutspenden zu gehen. Folgende Blutspendetermine finden im April in Main-Spessart statt: Donnerstag, 09. April 2020 in Frammersbach Heubergsporthalle, Schulstraße von 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr (hier wurde das Terminlokal kurzfristig in die Heubergsporthalle verlegt, sowie die Spenderzeit erweitert!) Dienstag, 14. April 2020 in Kreuzwertheim Dreschhalle, Kreuzstraße 1 von 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr Mittwoch, 29. April 2020 in Lohr a. Main, Aula des Nägelsee Schul- und Sportzentrum von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr Der ursprünglich am Freitag, 24. April 2020 in Neuhütten geplante Blutspendetermin muss aus organisatorischen Gründen entfallen.

