Den richtigen Riecher haben in der Nacht auf Dienstag Streifenpolizisten bei einer Personenkontrolle in Schweinfurt gehabt. Die Beamten kontrollierten einen jungen Mann gegen 1 Uhr 15 in der Rückertstraße. Im Rucksack des 20-Jährigen fanden sie rund ein halbes Kilo Marihuana. Der Mann wurde festgenommen und hatte am Mittwochvormittag einen Termin beim Ermittlungsrichter. Da der Verdacht besteht, dass der 20-jährige mit Rauschgift Handel betreibt, sitzt er jetzt im Gefängnis in Untersuchungshaft.