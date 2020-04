Gochsheim: Erneut Geldautomat im Landkreis Schweinfurt gesprengt

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte in der Region einen Geldautomaten gesprengt. Am frühen Mittwochmorgen sprengten sie die Automaten in Gochsheim. Die drei Täter flüchteten anschließend mit einem dunklen Audi. Auch Schüsse auf das Auto stoppten die Unbekannten nicht, trotz einer Großfahnfung samt Hubschrauber gelang ihnen die Flucht über A 70 und 71. Die leeren Geldkassetten wurden wenig später bei Alzenau gefunden. Die Höhe der möglichen Beute ist unklar, durch die Sprengung des Geldautomaten entstanden mehrere zehntausend Euro Schaden. Der Fall zeiht deutliche Parallelen zur Sprenungen eines Geldautomaten in der vergangenen Woche bei Niederwerrn, ebenfalls im Landkreis Schweinfurt. Die Polizei prüft nun, ob es die gleichen Täter waren.