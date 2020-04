Mainfranken: Paketgeschäft boomt wie in der Vorweihnachtszeit

Lange Schlangen vor den Poststationen und Paketshops – das ist seit Tagen Normalzustand in Mainfranken. Weil wegen der Ausgangsbeschränkungen keine Osterbesuche stattfinden können, verschicken die Menschen vermehrt Päckchen an Familie und Freunde. Und auch der Online-Handel boomt – nicht nur bei den klassischen Händlern. Auch kleinere, lokale Händler verschicken ihre Ware per Post, um sie trotz Schließung der Geschäfte an den Kunden zu bringen. Laut DHL haben die Paketsendungen in der Region seit Ende März stark zugenommen – sie liegen deutlich über der Vorjahreszahl und haben inzwischen Vorweihnachtsniveau erreicht. Nach Angaben der Deutschen Post sei das aber stemmbar, da man durch das Weihnachtsgeschäft mit solchen Anforderungen vertraut sei. Bereits in den vergangenen Tagen wurden deshalb die Kapazitäten hochgefahren. Auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen, wie etwa dem Brief- oder Landfrachtgeschäft, wurden und werden noch immer für den Paketbereich abgezogen. Wegen der verstärkten Nachfrage sucht DHL auch in Mainfranken weiter Aushilfen. Man geht davon aus, dass das Geschäft auch nach Ostern weiter boomen wird.