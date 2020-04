Würzburg: Große Nachfrage nach Franziskaner-Brotzeit

Die Nachfrage nach der kostenlosen Franziskaner-Brotzeit in Würzburg ist im vergangenen Monat wegen der Coronakrise deutlich angestiegen. Laut den Mönchen haben gut 450 Bedürftige im März das Angebot der Minoriten angenommen, sich an der Klosterpforte die Brotzeit abzuholen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr seien es rund 350 Essensausgaben gewesen. Der Trend setzt sich auch im laufenden Monat fort. Bis zum vergangenen Montag (6. April) wurden bereits 120 Brotzeiten verteilt – vor einem Jahr waren es nicht einmal die Hälfte. Die kostenlose Brotzeit der Franziskaner besteht aus mehreren Scheiben Brot, Butter, Marmelade, Käse und Wurst. Finanziert wird die Brotzeit aus Geldspenden, die zuvor in den Opferstock „Antoniusbrot“ in der Franziskanergasse eingeworfen wurden.