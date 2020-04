Mainfranken: Ausgangsbeschränkung - diese Strafen wurden verhängt

Seit drei Wochen gelten bayernweit die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Doch immer wieder stellen die Beamten auch in Mainfranken Verstöße dagegen fest und müssen diese entsprechend ahnden. Rund 100 Anzeigen sind bislang allein beim Würzburger Landratsamt eingegangen. Im Landkreis Kitzingen wurden 102 Bußgeldbescheide erlassen und im Landkreis Main-Spessart 65. Der häufigste Grund: Bürger hatten ihre Wohnungen ohne triftigen Grund verlassen. Auf Platz zwei der Verstöße landet das Nichteinhalten des Mindestabstands von 1,50 Meter. Für beide Vergehen müssen jeweils Bußgelder von 150 Euro bezahlt werden. Die Polizei in Mainfranken kontrolliert vor allem jetzt in den Osterferien und an den Feiertagen verstärkt, ob sich die Menschen an die Ausgangsbeschränkungen halten. Das Innenministerium hat dafür unter anderem 13 zusätzliche Einsatzzüge der Bereitschaftspolizei bereitgestellt, die bayernweit kontrollieren. Auch Ministerpräsident Markus Söder hat angekündigt, dass verstärkt kontrolliert wird. Familienbesuche über Ostern dürfen nicht stattfinden. Falls die Familie allerdings in einem Haushalt zusammenlebt, sind kurzfristige Aufenthalte an der frischen Luft – zum Beispiel für einen Osterspaziergang oder die Eiersuche – erlaubt.