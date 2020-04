Unterfranken: Handwerk leidet unter Folgen der Corona-MaÃŸnahmen

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben massive Auswirkungen auf das Handwerk in Unterfranken. Das hat die Handwerkskammer für Unterfranken mitgeteilt. Sie hat für das erste Quartal 2020 eine Konjunkturanalyse durchgeführt – danach hat sich die Geschäftslage im Vergleich zum Vorjahr um rund neun Prozentpunkte verschlechtert. Und diese Zahl sei eher eine Momentaufnahme – sie zeige nicht den wahren Zustand des Handwerks, erklärt Hauptgeschäftsführer Ludwig Paul. Denn die Daten beziehen sich auch auf die Zeit vor der Ausgangsbeschränkung. Demnach wurden von Januar bis März in ganz Mainfranken rund 82 Prozent zufriedene Betriebe registriert. Allerdings gibt es – je nach Gewerbe – Unterschiede. Während bei den Bauunternehmen fast Normalzustand herrsche, befänden sich beispielsweise Frieseursalons oder Kosmetikstudios im Ausnahmezustand, da sie geschlossen sind. Viele Unternehmen hätten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Das sei existenzbedrohend. Paul appelliert an die Politik, schnell eine Lösung zu finden. Man könne die Betriebe nicht einfach sterben lassen.

