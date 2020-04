Landkreis Kitzingen: Corona-Schwerpunktpraxis wird eingerichtet

Der Landkreis Kitzingen hat eine temporäre Corona-Schwerpunktpraxis auf dem Parkplatz der Sickergrundhalle aufgebaut. Diese befindet sich damit in der Nähe der Corona Teststelle und soll die Haus- und Fachärzte in der Region entlasten. In der Praxis können Patienten mit fieberhaften Atemwegsinfekten, Corona-Verdachtsfälle und positiv getestete Patienten mit mildem Krankheitsverlauf untersucht und behandelt werden. Für die Landkreisbürger ändert sich aber nichts: Bei einem Verdacht auf eine Corona-Infektion sollen sie sich auch weiter zuerst ihren Hausarzt anrufen. Dieser entscheidet dann, ob er die Patienten in der eigenen Praxis behandeln kann oder ob er sie an die Schwerpunktpraxis verweist. Betrieben wird die Praxis von Ärzten, die sich freiwillig gemeldet haben. Die Schwerpunktpraxis geht am 14. April in Betrieb.