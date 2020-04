Würzburg: Lichtinstallation an Festung Marienberg

Bunter Mutmacher am Würzburger Festungsberg. Am Dienstagabend wird der Schriftzug „#wuezusammen“ in den Weinbergen unterhalb der Festung Marienberg leuchten. Möglich wird dies durch 900 LED Scheinwerfer. Die Initiatoren wollen mit ihrer weithin sichtbaren Aktion ein positives Zeichen in Zeiten von Corona setzen: Wenn alle Würzburger zusammenhalten, könne man die Krise auch gemeinsam meistern. Für diejenigen, die keinen direkten Blick auf die Festung haben, wird die Aktion online zu sehen sein. Die Illumination beginnt am Dienstag um 21 Uhr 15.