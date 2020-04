WÃ¼rzburg: Feuerwehr stellt Uniklinik Schutzmasken zur VerfÃ¼gung

Vor allem in Krankenhäusern wird wegen der Corona-Pandemie dringend ausreichend Schutzausrüstung benötigt – doch an vielen Stellen fehlt es noch an Material. Die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg hat jetzt auf einen Hilferuf des Uniklinikums reagiert und der Klinik in einer deutschlandweit einmaligen Aktion Überdruck-Atemschutzmasken zur Verfügung gestellt. Damit können selbst bei Corona-Patienten wichtige Operationen im Nasen-, Mund- und Rachenbereich durchgeführt werden, ohne das Klinik-Personal zu gefährden. Diese Masken sind nach Angaben der Uniklinik deshalb so wichtig, weil in Ländern wie China oder Italien bereits gehäuft schwere bis tödliche Covid-19-Verläufe bei HNO-Medizinern aufgetreten sind - wohl verursacht durch mangelnden Schutz bei Operationen. Die Uniklinik besaß bislang keine solchen Masken und auf dem Markt sind sie schwer zu bekommen. Die Staatliche Feuerwehrschule Würzburg ist dagegen im Besitz dieser Masken, da sie die Einsatzkräfte vor Feuer, Rauch und Gefahrenstoffen schützen. Und sie stellte der Uniklinik jetzt 30 Maskensätze zur Verfügung. Außerdem holen die Feuerwehrleute die Masken nach Gebrauch ab, reinigen sie in der Feuerwehrschule in der Zellerau vorschriftsmäßig und liefern sie dann erneut an die Klinik aus.

