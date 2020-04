Marktheidenfeld: Lokale Händler über Gutscheinportal unterstützen

Für viele Einzelhändler in der Region sind die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie existenzbedrohend. Sie müssen ihre Läden wochenlang geschlossen halten und wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Um die Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister in Marktheidenfeld zu unterstützen, ist jetzt ein Gutscheinshop online gegangen. Dort haben die Bürger die Möglichkeit, beispielsweise für ein Kleidergeschäft oder ihr Lieblingsrestaurant einen Gutschein zu kaufen, der dann sofort nach der Krise eingelöst werden kann. Das Geld kommt zu 100 Prozent beim Ladeninhaber an und unterstützt ihn so in der aktuellen Situation. Die Gutscheine können im Gutscheinshop auf dem Portal Marktheidenfeld-live.de gekauft werden. Geschäfte, die sich beteiligen und Gutscheine anbieten wollen, können sich per Mail unter kontakt@marktheidenfeld-live.de melden.